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В Шахтах 17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой

В Шахтах 17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой

В Шахтах Ростовской области мотоциклист врезался в легковушку. Авария случилась 12 июня около16:30.

По предварительным данным, за рулем мотоцикла «Сузуки» находился 17-летний подросток. У него не было водительских прав. Молодой человек ехал по улице Доронина. Неподалеку от дома № 20 парень начал ехать слишком быстро, после чего не справился с управлением и врезался в «Ладу Приору», которым управлял 64-летний мужчина.

Как рассказали в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП мотоциклист с различными травмами был доставлен в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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