В Шахтах 17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой
В Шахтах Ростовской области мотоциклист врезался в легковушку. Авария случилась 12 июня около16:30.
По предварительным данным, за рулем мотоцикла «Сузуки» находился 17-летний подросток. У него не было водительских прав. Молодой человек ехал по улице Доронина. Неподалеку от дома № 20 парень начал ехать слишком быстро, после чего не справился с управлением и врезался в «Ладу Приору», которым управлял 64-летний мужчина.
Как рассказали в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП мотоциклист с различными травмами был доставлен в городскую больницу.