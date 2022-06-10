В Шахтах 17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах Ростовской области мотоциклист врезался в легковушку. Авария случилась 12 июня около16:30.По предварительным данным, за рулем мотоцикла «Сузуки» находился 17-летний подросток. У него не было водительских прав. Молодой человек ехал по улице Доронина. Неподалеку от дома № 20 парень начал ехать слишком быстро, после чего не справился с управлением и врезался в «Ладу Приору», которым управлял 64-летний мужчина.Как рассказали в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП мотоциклист с различными травмами был доставлен в городскую больницу.