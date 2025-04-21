Под колеса легковушки в Волгодонске попал 10-летний ребенок

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В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал десятилетний мальчик. Согласно предварительной информации, инцидент случился в Волгодонске 21 апреля.Около 17:55 на перекрестке проспекта Ленина и улицы 50 лет СССР автомобиль марки «Киа Рио», за рулем которого находился 44-летний водитель, совершил наезд на ребенка. Установлено, что мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, не оборудованному светофором.По имеющимся данным, водитель легкового автомобиля не заметил юного велосипедиста, вследствие чего не успел своевременно принять меры к торможению. В результате столкновения ребенок получил травмы различной степени тяжести.Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области, после аварии пострадавшего десятилетнего велосипедиста оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.