В Таганроге женщина на легковушке сбила семью с ребенком
В Таганроге женщина за рулем автомобиля сбила семью из трех человек. Авария произошла днем 9 июня.
Около 13 часов автомобилистка ехала по улице Петровской. В районе дома №72 на проезжую часть вышли несколько пешеходов. Женщина не успела вовремя остановиться и сбила пару и подростка. Прибывшие медики доставили их в травмотологическое отделение БСМП. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и ушибы различной степени тяжести.
Как сообщил DonDay.ru, пострадавшие - семья. В больницу попали 44-летний мужчина и его 41-летняя жена. 17-летнег ребенка доставили в детскую горбольницу.