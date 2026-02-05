В Ростовской области 12 городов и районов подверглись массированной атаке БПЛА
В Ростовской области 12 городов и районов подверглись массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По данным главы региона, дроны перехватили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе, нападению подверглись также- Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносулинский, Зерноградский районы, города Каменск-Шахтинский и Шахты.
Данные о последствиях еще будут уточняться.