В Ростовской области 12 городов и районов подверглись массированной атаке БПЛА

В Ростовской области 12 городов и районов подверглись массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, дроны перехватили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе, нападению подверглись также- Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносулинский, Зерноградский районы, города Каменск-Шахтинский и Шахты.

Данные о последствиях еще будут уточняться.
Фото: Дондей
