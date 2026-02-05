Новости
В Батайске в результате атаки БПЛА пострадал водитель грузовика

В Батайске в результате атаки БПЛА пострадал водитель грузовика. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пострадавшего госпитализировали. Угрозы жизни нет.

Кроме того, после падения обломков повреждены пять автомобилей. Возгораний не зафиксировано.
Фото: Дондей
