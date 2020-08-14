Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Новорожденных щенков выбросили в мусорный жбан в Батайске

Новорожденных щенков выбросили в мусорный жбан в Батайске
В Батайске пятерых новорожденных щенков выбросили в мусорный жбан. Малышей спасла местная жительница Елена Багрян, сообщает издание Battime.

Девушка утром 14 августа выбрасывала мусор в микрорайоне «Северная Звезда» и услышала жалобное скуление. Сначала подумала, что соседская кошка снова забралась на дерево, но потом решила проверить контейнер. Елена разгребла мусорные пакеты и увидела картонную коробку с пятью слепыми щенками.

– Дворняжки были еще мокрые, с пуповиной. Видимо, после их рождения не прошло и часа. Думаю, малышей принесли из частного сектора, – предположила батайчанка.



Девушка забрала щенков домой, обогрела, накормила детской смесью, а спустя несколько дней нашла дня новорожденных приемную маму. Ею стала любимица жительницы Западного Батайска – на днях ощенившаяся Аля. Собака приняла чужих детей, как своих, и стала матерью 11 малышей!

Через две недели, когда щенята подрастут и окрепнут, Елена планирует отдать их в добрые руки. Если вы хотите стать хозяином одной из дворняжек, позвоните по номеру: 8-960-455-63-47.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.