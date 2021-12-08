Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове из-за пожара в магазине эвакуировали более 10 человек

В Ростове из-за пожара в магазине эвакуировали более 10 человек
В Ростове-на-Дону из-за пожара в магазине эвакуировали людей. ЧП случилось 9 декабря в районе Комсомольской площади.

По предварительным данным, возгорание произошло на улице Текучева, 238/73. В магазине секонд-хенда замкнуло проводку. Помещение на первом этаже жилого дома воспламенилось около 20:30, когда магазин уже был закрыт. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали пожарных.

Спустя какое-то время на место прибыли 28 спасателей на семи спецмашинах. К их приезду площадь возгорания составила более 50 квадратных метров.

- Эвакуированы 12 человек, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Во время пожара никто не пострадал.
Фото: Яндекс.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.