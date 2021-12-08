В Ростове из-за пожара в магазине эвакуировали более 10 человек

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В Ростове-на-Дону из-за пожара в магазине эвакуировали людей. ЧП случилось 9 декабря в районе Комсомольской площади.По предварительным данным, возгорание произошло на улице Текучева, 238/73. В магазине секонд-хенда замкнуло проводку. Помещение на первом этаже жилого дома воспламенилось около 20:30, когда магазин уже был закрыт. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали пожарных.Спустя какое-то время на место прибыли 28 спасателей на семи спецмашинах. К их приезду площадь возгорания составила более 50 квадратных метров.- Эвакуированы 12 человек, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Во время пожара никто не пострадал.