В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 жильцов

В Ростове-на-Дону из-за пожара в 17-этажном доме в микрорайоне Суворовском эвакуировали 50 человек. ЧП произошло на улице Петренко, 8 вечером 23 марта.В одной из квартир на площади около пяти квадратных метров горели вещи. Из дома на время тушения эвакуировали полсотни жильцов.Пожар потушили примерно за 30 минут. Пострадавших нет. На месте работали 20 спасателей и шесть единиц техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.