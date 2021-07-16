Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове женщину окатили водой из ведра за попытку войти в храм с коляской

В Ростове женщину окатили водой из ведра за попытку войти в храм с коляской
В Ростове произошел вопиющий случай в православном храме Сергия Радонежского. Женщину со спящим годовалым ребенком окатили из ведра водой, когда она попыталась войти в священное место с коляской. Происшествие случилось на улице Международной, 7Г. Об этом ростовчанка рассказала в соцсетях 18 июля.

По словам женщины, в то утро она направилась в храм, чтобы поставить свечи за упокой и оставить помин. Однако прихожанку не пустили. Уборщица заявила, что пройти в святая святых можно только без коляски. Молодая мама решила поступить по-своему. Годовалый ребенок спал, а будить его или оставлять коляску на улице без присмотра ей не хотелось. Проигнорировав просьбу уборщицы, она направилась с коляской к храму.

Практически на пороге ее остановила та самая уборщица со словами, что коляске с грязными колесами не место в божьем храме. Молодая мама возмутилась, почему она должна будить ребенка только из-за того, что той лень протереть лишний раз полы. В этот момент последняя вылила на спящего ребенка и его маму воду прямо из ведра, посоветовав почитать Библию.

Удивительно, что уборщица лучше священника знает, кому можно ходить в храм. При этом непонятно, чем эта коляска так помешала уборщице. Возможно, ей просто не хотелось делать лишнюю работу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.