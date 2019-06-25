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Под Ростовом водитель сбил на «зебре» мужчину с коляской

Под Ростовом водитель сбил на «зебре» мужчину с коляской
Фото: Ru.oxu.az
В Аксае водитель легкового автомобиля сбил мужчину с ребёнком в коляске. ДТП произошло 26 июня около 23:30 на проспекте Ленина.

По предварительным данным, 23-летний водитель «Лады Приоры в районе дома 41 сбил 25-летнего пешехода с коляской. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент происшествия в коляске находился годовалый мальчик.
- В результате ДТП мужчина и ребёнок с травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В донском главке уточнили, что по данному факту начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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