Под Ростовом водитель сбил на «зебре» мужчину с коляской



Фото: Ru.oxu.az

В Аксае водитель легкового автомобиля сбил мужчину с ребёнком в коляске. ДТП произошло 26 июня около 23:30 на проспекте Ленина.



По предварительным данным, 23-летний водитель «Лады Приоры в районе дома 41 сбил 25-летнего пешехода с коляской. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент происшествия в коляске находился годовалый мальчик.

- В результате ДТП мужчина и ребёнок с травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В донском главке уточнили, что по данному факту начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.