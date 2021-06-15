Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове ж/д вокзал ушел под воду после ливня

В Ростове ж/д вокзал ушел под воду после ливня
В Ростове главный железнодорожный вокзал ушел под воду после обильных ливней. Мощные дожди залили город утром 17 июня.

Огромные озера из осадков появились практически на всех улицах Ростова. Из-за слоя воды автомобилисты не видят разметку и попадают в аварии. Город стоит в семибалльных пробках.

Подтопления не обошли стороной и ж/д вокзал. Люди оказались по щиколотку в воде. На место вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, сейчас они откачивают воду с помощью пожарной насосной станции и помогают пешеходам переправляться через лужи.

Аналогичная ситуация происходит в донской столице ежегодно. В июле 2020 года вода добралась до здания вокзала, затопив ж/д пути. Тогда пришлось остановить движение поездов.

Очевидно, вечные потопы после сильных дождей образуются из-за старой ливневой системы, которая не справляется с напором. Из-за этого в Ростове и области размывает грунтовые дороги и проседает асфальт. Кроме того, в воде оказываются десятки многоэтажек.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.