В Ростове ж/д вокзал ушел под воду после ливня
В Ростове главный железнодорожный вокзал ушел под воду после обильных ливней. Мощные дожди залили город утром 17 июня.
Огромные озера из осадков появились практически на всех улицах Ростова. Из-за слоя воды автомобилисты не видят разметку и попадают в аварии. Город стоит в семибалльных пробках.
Подтопления не обошли стороной и ж/д вокзал. Люди оказались по щиколотку в воде. На место вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, сейчас они откачивают воду с помощью пожарной насосной станции и помогают пешеходам переправляться через лужи.
Аналогичная ситуация происходит в донской столице ежегодно. В июле 2020 года вода добралась до здания вокзала, затопив ж/д пути. Тогда пришлось остановить движение поездов.
Очевидно, вечные потопы после сильных дождей образуются из-за старой ливневой системы, которая не справляется с напором. Из-за этого в Ростове и области размывает грунтовые дороги и проседает асфальт. Кроме того, в воде оказываются десятки многоэтажек.