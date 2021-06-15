Из-за ливня Ростов утонул в семибалльных пробках
Семибалльные пробки сковали Ростов-на-Дону утром 17 июня после проливного дождя. Движение затруднено практически на всех улицах донской столицы.
В частности, заторы появились на проспекте Стачки, улицах Доватора, Зоологической, Красноармейской, Восточном шоссе, проспекте Богатяновский Спуск. Аналогичная ситуация - на улицах Текучева в районе Сельмаша, Киргизской, Вятской, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Вавилова, Дачной.
В утренний час пик стало особенно сложно добраться не только в центр города, но и в отдельные районы. Помимо неблагоприятной погоды, ситуацию на дороге усугубляют ДТП, случившиеся накануне. На «Яндекс.Картах» отмечены не менее пяти аварий в пределах Ростова. Вероятно, автомобилисты сталкивались из-за плохой видимости во время дождя. Кроме того, водители не видели разметку - город затопило так, что приходилось двигаться, полагаясь на интуицию.
Ранее Rostov.ru публиковал фото последствий ливня. Так, на Буденновском в воде по щиколотку оказались сотни автомобилистов. В нескольких районах Ростова-на-Дону подтопило многоквартирные и частные дома. Шквалистый ветер повалил рекламные щиты, деревья и различные конструкции.