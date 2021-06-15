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В Ростове затопило улицу Варфоломеева: видео

В Ростове затопило улицу Варфоломеева: видео
В Ростове после ливня десятки улиц оказались под толстым слоем воды. Мощные дожди прошли утром 17 июня. Прохожие опубликовали в соцсетях видео потопа на улице Варфоломеева с пересечением проспекта Ворошиловского.

На кадрах видно, что большие потоки воды не дают пешеходам перейти проезжую часть. Автомобили также двигаются с трудом. Из-за огромных рек на дорогах появились многокилометровые пробки. Аналогичные ситуации на Буденновском, Вавилова, Вятской, Семашко и главном ж/д вокзале. На последнем воду откачивают с помощью насосной станции.

Напомним, спасатели объявили штормовое предупреждение в Ростовской области до конца суток 17 июня. Во время непогоды не рекомендуется выпускать детей из дома и по возможности не выходить самим. На улице стоит избегать слабозакрепленных конструкций, рекламных щитов, деревьев и линии электропередач.

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