В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Из-за усиления ветра в Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение. По информации городского ГО и ЧС, 12 мая ветер усилится до 21 метра в секунду (76 километров в час).В связи с непогодой возможны обрывы и перехлесты электропроводов, падения деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.Пешеходам и автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность и держаться подальше от ЛЭП, щитов и деревьев. Автомобили стоит парковать только на специальных площадках.При скачках напряжения в электросети необходимо отключить все электрические приборы. Ни в коем случае не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.