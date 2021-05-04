Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Из-за усиления ветра в Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение. По информации городского ГО и ЧС, 12 мая ветер усилится до 21 метра в секунду (76 километров в час).

В связи с непогодой возможны обрывы и перехлесты электропроводов, падения деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.

Пешеходам и автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность и держаться подальше от ЛЭП, щитов и деревьев. Автомобили стоит парковать только на специальных площадках.

При скачках напряжения в электросети необходимо отключить все электрические приборы. Ни в коем случае не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.