В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за грозы и штормового ветра

В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра. Неблагоприятную погоду прогнозируют с 25 по 26 мая.По информации ГО и ЧС, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду (65 километров в час). В связи с непогодой возможны обрывы ЛЭП, падения деревьев и рекламных щитов.Жителям донской столицы рекомендуют не подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, а также избегать слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам стоит оставлять транспорт только на парковочных площадках, по возможности и вовсе не выходить из дома.Во время грозы необходимо обесточить все электроприборы и закрыть окна и двери. На улице держаться подальше от одиноко стоящих деревьев.