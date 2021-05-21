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В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за грозы и штормового ветра

В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за грозы и штормового ветра
В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра. Неблагоприятную погоду прогнозируют с 25 по 26 мая.

По информации ГО и ЧС, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду (65 километров в час). В связи с непогодой возможны обрывы ЛЭП, падения деревьев и рекламных щитов.

Жителям донской столицы рекомендуют не подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, а также избегать слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам стоит оставлять транспорт только на парковочных площадках, по возможности и вовсе не выходить из дома.

Во время грозы необходимо обесточить все электроприборы и закрыть окна и двери. На улице держаться подальше от одиноко стоящих деревьев.

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