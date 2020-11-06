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В Ростове заключенный колонии скончался от коронавируса

В Ростове заключенный колонии скончался от коронавируса
В Ростове-на-Дону заключенный исправительной колонии № 2 умер от COVID-19. Об этом стало известно 10 ноября.

Как сообщает DonDay.ru, 48-летний мужчина отбывал срок за разбой с 2018 года. Первые симптомы болезни появились у него 16 октября, и с предварительным диагнозом «двухсторонняя пневмония» его госпитализировали в больницу. Через неделю, 23 октября, он получил положительный тест на коронавирус. Болезнь прогрессировала, и спустя полмесяца, 7 ноября, преступник скончался.

Напомним, ранее от пневмонии умерли двое заключенных в колонии Батайска.

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