В Ростове заключенный колонии скончался от коронавируса
В Ростове-на-Дону заключенный исправительной колонии № 2 умер от COVID-19. Об этом стало известно 10 ноября.
Как сообщает DonDay.ru, 48-летний мужчина отбывал срок за разбой с 2018 года. Первые симптомы болезни появились у него 16 октября, и с предварительным диагнозом «двухсторонняя пневмония» его госпитализировали в больницу. Через неделю, 23 октября, он получил положительный тест на коронавирус. Болезнь прогрессировала, и спустя полмесяца, 7 ноября, преступник скончался.
Напомним, ранее от пневмонии умерли двое заключенных в колонии Батайска.