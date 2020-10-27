В колонии Батайска от пневмонии скончались двое заключенных

В Батайской колонии № 15 двое заключенных умерли от пневмонии. Об этом стало известно 29 октября.Как сообщает DonDay.ru, в исправительном учреждении заключенным ежедневно измеряют температуру и уровень кислорода в крови. Во время очередной процедуры у двоих из них выявили симптомы респираторных заболеваний и повышенную температуру.Врачи колонии незамедлительно сообщили об этом руководству, а больных направили на флюорографию. После исследования мужчинам поставили диагноз «пневмония» и госпитализировали в Областную больницу ФКУЗ МЧС-61 ФСИН России. В стационаре заключенные сдали тест на COVID-19, однако результата дождаться не смогли. Предварительная причина смерти мужчин - пневмония.