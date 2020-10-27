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В колонии Батайска от пневмонии скончались двое заключенных

В колонии Батайска от пневмонии скончались двое заключенных
В Батайской колонии № 15 двое заключенных умерли от пневмонии. Об этом стало известно 29 октября.

Как сообщает DonDay.ru, в исправительном учреждении заключенным ежедневно измеряют температуру и уровень кислорода в крови. Во время очередной процедуры у двоих из них выявили симптомы респираторных заболеваний и повышенную температуру.

Врачи колонии незамедлительно сообщили об этом руководству, а больных направили на флюорографию. После исследования мужчинам поставили диагноз «пневмония» и госпитализировали в Областную больницу ФКУЗ МЧС-61 ФСИН России. В стационаре заключенные сдали тест на COVID-19, однако результата дождаться не смогли. Предварительная причина смерти мужчин - пневмония.

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