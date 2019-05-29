В Ростове задержали рецидивиста, укравшего бытовую технику и алкоголь



В Ростове-на-Дону арестовали 59-летнего рецидивиста, который вынес из летней кухни бытовую технику и алкоголь. Происшествие случилось в ночь на 30 мая в Ленинском районе.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемый забрался на участок, взломал дверь летней кухни, а после вынес из помещения алкоголь и бытовую технику.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.