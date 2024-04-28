В Ростове задержали двух водителей-дрифтеров по видео из социальных сетей

Фото: соцсцети.

В Ростове двое водителей сняли свой дрифт на видео и выложили в сеть. По ролику сотрудники ГИБДД нашли нарушителей и оштрафовали. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.В ночь на 28 апреля двое водителей сняли на видео свой дрифт на Театральной площади и выложили ролик в сеть. На кадрах видно, как «БМВ» и «Ауди» нарушают правила движения на разметке дороги и оставляют следы на асфальте во время торможения.Этот ролик разлетелся по пабликам и дошел до службы ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции благодаря видео смогли установить личности нарушителей. Ими оказались 22-летний и 27-летний жители Ростовской области.Теперь молодые люди будут привлечены к административной ответственности по двум статьям: «Движение в нарушение дорожной разметки» и «Загрязнение проезжей части следами шин».