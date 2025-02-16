В Ростове задержали двух мужчин, пробравшихся в старинный доходный дом

Фото: Donday

В Ростове задержали двоих мужчин, которые незаконно проникли в доходный дом Рувинского на улице Шаумяна. Об этом шокирующем инциденте, произошедшем 16 февраля, сообщает издание Donday.Около 22:00 местные жители заметили две подозрительные личности, проникающие в историческое здание.По информации DonDay, мужчины какое-то время проживали на данном заброшенном культурном объекте. На данный момент они находятся в отделении полиции для дальнейшего разбирательства.Следует отметить, что ранее поступали сообщения о пропаже старинных перил из доходного дома Рувинского.