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В Ростове задержали двух мужчин, пробравшихся в старинный доходный дом

В Ростове задержали двух мужчин, пробравшихся в старинный доходный дом

В Ростове задержали двоих мужчин, которые незаконно проникли в доходный дом Рувинского на улице Шаумяна. Об этом шокирующем инциденте, произошедшем 16 февраля, сообщает издание Donday.

Около 22:00 местные жители заметили две подозрительные личности, проникающие в историческое здание.

По информации DonDay, мужчины какое-то время проживали на данном заброшенном культурном объекте. На данный момент они находятся в отделении полиции для дальнейшего разбирательства.

Следует отметить, что ранее поступали сообщения о пропаже старинных перил из доходного дома Рувинского.
Фото: Donday
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