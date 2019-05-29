В Ростове задержали автомехаников, обманывающих клиентов



В Ростове-на-Дону задержали троих работников автосервиса. Мужчины обвиняются в мошенничестве, совершенном в крупном размере.



По версии ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемые заключали договоры на ремонт коробки передач автомобилей, держали транспортные средства у себя несколько дней, не производя ремонтных работ, а затем брали полную их стоимость с клиентов. Полицейским удалось установить, что от рук злоумышленников пострадали более 20 человек.



В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».