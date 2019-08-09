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На Дону задержали работника автосервиса по подозрению в угоне иномарки

На Дону задержали работника автосервиса по подозрению в угоне иномарки
На Дону в Аксайском районе задержали работника автосервиса по подозрению в угоне иномарки. В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В полицию обратился один из жителей Аксайского района. Он пожаловался, что отдал свой автомобиль «Шкода Фабиа» в ремонт в автосервис. Когда же он вернулся за иномаркой, выяснилось, что она пропала.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний работник автосервиса. По версии правоохранителей, он взял «Шкоду» и отправился кататься. Позже угонщик стал участником ДТП. По дороге иномарка столкнулась с «Сузуки». Водитель «Шкоды» сбежал с места аварии.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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