На Дону задержали работника автосервиса по подозрению в угоне иномарки



На Дону в Аксайском районе задержали работника автосервиса по подозрению в угоне иномарки. В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В полицию обратился один из жителей Аксайского района. Он пожаловался, что отдал свой автомобиль «Шкода Фабиа» в ремонт в автосервис. Когда же он вернулся за иномаркой, выяснилось, что она пропала.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний работник автосервиса. По версии правоохранителей, он взял «Шкоду» и отправился кататься. Позже угонщик стал участником ДТП. По дороге иномарка столкнулась с «Сузуки». Водитель «Шкоды» сбежал с места аварии.



В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.