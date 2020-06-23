В Ростове вынесли приговор парню, зарезавшему студента на парковке

Убитый Дмитрий

Советский суд Ростова-на-Дону вынес приговор молодому человеку, зарезавшему парня на парковке. Александр К. получил почти два года исправительных работ. Решение суда огласили 23 июня, сообщил Rostov.ru собственный источник.Скандальная история произошла в ночь на 7 апреля 2019 года на парковке возле торгового центра «Талер». Компания молодых людей дурачилась, и один из них случайно ударил припаркованную машину. Водитель вышел из неё и стал ругать парней.Между оппонентами быстро завязалась ссора, и двое стали избивать Александра К. Получая удар за ударом, парень достал из кармана нож и стал требовать, чтобы нападающие остановились. При этом нанесенные травмы не представляли опасности для его жизни. Нападавшие не остановились, и тогда Александр ударил одного из них, 25-летнего Дмитрия, ножом в грудь.На место вызвали «скорую», но медики не смогли помочь пострадавшему. Он скончался по пути в больницу от большой кровопотери.Известно, что парень учился в ДГТУ, но после второго курса бросил университет и пошёл работать грузчиком.Подозреваемого задержали на следующий день. Сначала в отношении него возбудили дело по статье «Убийство», позже её переквалифицировали на «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны».