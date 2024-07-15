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В Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели артиста цирка

В Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели артиста цирка
В Ростове по факту гибели акробата на выступлении возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

В районе ТЦ «Мегамаг» 14 июля проходило выступление акробатов. Около 20:30 мужчина показывал смертельно опасный трюк. Он ехал на велосипеде без руля по натянутому тросу между башнями. В какой-то момент акробат потерял равновесие. Он упал на асфальт с четырехметровой высоты.

Внизу у мужчины тут же случилось кровотечение. Обомлевшие зрители начали успокаивать своих детей. Коллеги унесли пострадавшего за кулисы, где его забрали врачи в больницу. Мужчина не справился с травмами и скончался.

В результате гибели было заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Ход расследования уголовного дела взят на контроль, - добавили в прокуратуре Ростовской области.
фото: СУ СК по РО
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