В Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели артиста цирка

фото: СУ СК по РО

В Ростове по факту гибели акробата на выступлении возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по региону.В районе ТЦ «Мегамаг» 14 июля проходило выступление акробатов. Около 20:30 мужчина показывал смертельно опасный трюк. Он ехал на велосипеде без руля по натянутому тросу между башнями. В какой-то момент акробат потерял равновесие. Он упал на асфальт с четырехметровой высоты.Внизу у мужчины тут же случилось кровотечение. Обомлевшие зрители начали успокаивать своих детей. Коллеги унесли пострадавшего за кулисы, где его забрали врачи в больницу. Мужчина не справился с травмами и скончался.В результате гибели было заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».- Ход расследования уголовного дела взят на контроль, - добавили в прокуратуре Ростовской области.