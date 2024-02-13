В Ростове по факту смертельного ДТП с участием подростков возбудили уголовное дело

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием подростков. Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Авария произошла ночью 13 февраля на улице 2-й Краснодарской, 68/2.По предварительным данным, 16-летний парень на «Мерседесе Бенц» около 00:30 катался с тремя друзьями по городу. В какой-то момент водитель потерял управление, и на большой скорости транспорт врезался в дерево. В результате аварии погибла 14-летняя пассажирка. Водителя и еще двоих парней, 18 и 24 лет, доставили в больницу с тяжелыми травмами.Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, ход расследования уголовного дела взят на контроль региональной прокуратурой.