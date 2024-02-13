Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове по факту смертельного ДТП с участием подростков возбудили уголовное дело

В Ростове по факту смертельного ДТП с участием подростков возбудили уголовное дело
В Ростове возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием подростков. Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Авария произошла ночью 13 февраля на улице 2-й Краснодарской, 68/2.

По предварительным данным, 16-летний парень на «Мерседесе Бенц» около 00:30 катался с тремя друзьями по городу. В какой-то момент водитель потерял управление, и на большой скорости транспорт врезался в дерево. В результате аварии погибла 14-летняя пассажирка. Водителя и еще двоих парней, 18 и 24 лет, доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, ход расследования уголовного дела взят на контроль региональной прокуратурой.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.