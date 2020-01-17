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В Ростове возбудили дело в отношении владельца лодки, по вине которого пострадал мужчина

В Ростове возбудили дело в отношении владельца лодки, по вине которого пострадал мужчина
Следователи в Ростове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, по вине которого пострадал житель донского региона. Он подозревается в нарушении правил движения водного транспорта, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 4 октября 2019 года 62-летний мужчина вместе со знакомы вышли на моторной лодке поплавать по Манычу. В это время в воде находился 34-летний местный житель на резиновой лодке.

Подозреваемый врезался в надувной транспорт, владелец которого получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу, где он долго восстанавливался.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств, - добавили в СУ СКР по Ростовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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