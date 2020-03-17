В Ростове владелец лодки, по вине которого пострадал мужчина, отделался штрафом



В Ростове-на-Дону мужчина, по вине которого пострадал дончанин, отделался штрафом. О решении суда стало известно 20 марта.



Случай произошёл на реке Маныч. 4 октября 2019 года 62-летний мужчина вместе со знакомым решили покататься на моторной ложке. В это время на воде находился 34-летний местный житель на резиновом плавсредстве. Подозреваемый врезался в надувную лодку, пассажир которого получил травмы. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу. К счастью, его удалось спасти. В отношении водителя «моторки» возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения водного транспорта, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

- В ходе следствия и в суде подозреваемый полностью признал свою вину и загладил причинённый потерпевшему вред, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.



Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.