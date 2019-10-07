В Ростове водитель, по вине которого пешеход получил тяжёлые травмы, избежал наказания



В Ростове-на-Дону виновник ДТП, при котором пострадал пешеход, избежал наказания. Такая информация размещена на сайте Ленинского районного суда.



Происшествие случилось 15 сентября. Владимир Г., управляя автомобилем «Опель Зафира», стал поворачивать налево. Он не убедился в безопасности своего манёвра и в итоге сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая получила серьёзные травмы и была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, закрытую травму груди, компрессионный перелом двух позвонков и ушиб мягких тканей левого тазобедренного сустава.



В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.



В ходе судебного заседания потерпевшая сообщила, что примирилась с виновником аварии. В связи с этим Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Г.