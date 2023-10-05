Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель «Митсубиси» сбил 12-летнюю школьницу

В Ростове водитель «Митсубиси» сбил 12-летнюю школьницу
В Ростове 47-летний водитель «Митсубиси Лансера» сбил 12-летнюю девочку. ДТП произошло вечером 3 сентября.

По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, около 18 часов мужчина ехал по проспекту Космонавтов в сторону улицы Волкова. На пересечении с бульваром Комарова, на проезжую часть выбежала девочка. Автомобилист не смог затормозить вовремя из-за припаркованных автомобилей и сбил ребенка.

Школьницу с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по РО.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.