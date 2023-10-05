В Ростове водитель «Митсубиси» сбил 12-летнюю школьницу
В Ростове 47-летний водитель «Митсубиси Лансера» сбил 12-летнюю девочку. ДТП произошло вечером 3 сентября.
По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, около 18 часов мужчина ехал по проспекту Космонавтов в сторону улицы Волкова. На пересечении с бульваром Комарова, на проезжую часть выбежала девочка. Автомобилист не смог затормозить вовремя из-за припаркованных автомобилей и сбил ребенка.
Школьницу с травмами доставили в больницу.