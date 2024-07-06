В Ростове водитель легковушки попал в больницу после ДТП и пожара

Фото/видео: DonDay.ru.

В Ростове произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось 5 июля на проспекте Шолохова.По словам очевидцев, водитель «Хендай Солярис» врезался в столб. Сразу после этого машина воспламенилась. Время шло, а мужчина из автомобиля так и не выходил. Вероятно, он потерял сознание после удара.К счастью, один из проезжавших мимо водителей поспешил на помощь. Он вытащил мужчину из салона полыхающей машины. Свидетели происшествия вызвали на место бригаду скорой помощи, спасателей и полицию.— Когда прибыла скорая помощь, мужчину с ожогами увезли в больницу, — говорят очевидцы.В УГИБДД по Ростовской области аварию не прокомментировали.