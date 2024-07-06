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В Ростове водитель легковушки попал в больницу после ДТП и пожара

В Ростове водитель легковушки попал в больницу после ДТП и пожара
В Ростове произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось 5 июля на проспекте Шолохова.

По словам очевидцев, водитель «Хендай Солярис» врезался в столб. Сразу после этого машина воспламенилась. Время шло, а мужчина из автомобиля так и не выходил. Вероятно, он потерял сознание после удара.

К счастью, один из проезжавших мимо водителей поспешил на помощь. Он вытащил мужчину из салона полыхающей машины. Свидетели происшествия вызвали на место бригаду скорой помощи, спасателей и полицию.

— Когда прибыла скорая помощь, мужчину с ожогами увезли в больницу, — говорят очевидцы.

В УГИБДД по Ростовской области аварию не прокомментировали.
Фото/видео: DonDay.ru.
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