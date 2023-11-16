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В Ростове водитель КамАЗа сбил 37-летнюю женщину

В Ростове водитель КамАЗа сбил 37-летнюю женщину
В Ростове 37-летняя женщина пострадала под колесами КамАЗа. Авария случилась 15 ноября на улице Мечникова.

Предварительно 57-летний водитель на КамАЗе двигался по переулку Доломановскому со стороны Мечникова возле дома № 41/53. На дорогу в этот момент вышла 37-летняя женщина. Она хотела перейти проезжую часть, но не успела и попала под колеса авто.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии горожанка пострадала. Ее с травмами доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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