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В Ростове водитель иномарки врезался в автобус: пострадала пассажирка

В Ростове водитель иномарки врезался в автобус: пострадала пассажирка
В донской столице произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась днем 5 сентября в районе дома № 32 по проспекту Михаила Нагибина. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель ехал в сторону Нариманова на Datsun on-do. Он врезался в попутный пассажирский автобус № 63.

В результате происшествия травмы получила 73-летняя пассажирка общественного транспорта. Ее доставили в медучреждение.

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