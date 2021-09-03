В Ростове водитель иномарки врезался в автобус: пострадала пассажирка
В донской столице произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась днем 5 сентября в районе дома № 32 по проспекту Михаила Нагибина. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, 36-летний водитель ехал в сторону Нариманова на Datsun on-do. Он врезался в попутный пассажирский автобус № 63.
В результате происшествия травмы получила 73-летняя пассажирка общественного транспорта. Ее доставили в медучреждение.