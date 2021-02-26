В Ростове водитель иномарки протаранил два авто, пытаясь уйти от погони

Водитель «Инфинити» протаранил две машины и забор частного дома, пытаясь уйти от погони в Ростове. Происшествие случилось в ночь на 28 февраля на проспекте Стачки.По предварительной информации, сотрудники ГИБДД заметили, как по дороге неслась черная иномарка. Они попытались остановить водителя, но тот проигнорировал правоохранителей и промчался мимо.Сотрудники ДПС бросились в погоню, но лихач ускорился еще больше. В какой-то момент он не справился с управлением. «Инфинити» протаранила «Хендай» и «Рено Меган» в районе дома № 51 на улице Ефременко. От сильного удара автомобили перевернулись и снесли забор частного дома. Машины практически легли друг на друга.Лихача задержали и составили в отношении него два административных протокола за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства и невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.