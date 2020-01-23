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В Ростове водитель иномарки, проскочивший на красный свет, спровоцировал ДТП с пострадавшей

В Ростове водитель иномарки, проскочивший на красный свет, спровоцировал ДТП с пострадавшей
Фото: medvestnik.ru
В центре Ростова произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась ночью 24 января на переулке Доломановском.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Шкоды Рапид» пересёк перекрёсток на красный цвет и врезался в «Мерседес».
- В аварии пострадала 46-летняя пассажирка «Мерседеса», - рассказали в отделе пропаганды донского управления ГИБДД.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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