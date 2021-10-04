В Ростове водитель иномарки пострадал в массовой аварии

В Западном микрорайоне Ростова произошла массовая авария с пострадавшим. ДТП случилось 6 сентября около 14:30.В тот день водитель «Хендай Солярис» направлялся от улицы 339-й Стрелковой Дивизии в сторону Еременко. В районе дома № 68 на улице Зорге он врезался в попутную «Тойоту Приус». От удара иномарки отбросило в разные стороны. «Тойота» столкнулась с припаркованными «Шкодой Рапид» и BMW X6, а «Хендай» - с «Фольксвагеном Тигуан».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в ДТП пострадал автомобилист, устроивший аварию. Водителя авто «Хендай Солярис» с травмами доставили в больницу. Мужчину обследуют, но его личность пока не установили.