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В Ростове водитель грузовика сбил 15-летнего самокатчика

В Ростове водитель грузовика сбил 15-летнего самокатчика
В Ростове-на-Дону водитель грузовика сбил самокатчика. Авария случилась 30 июля на улице Лелюшенко.

Предварительно 48-летний водитель грузовика «ДАФ» ехал в районе дома № 1. В какой-то момент на проезжую часть на электросамокате выехал 15-летний подросток. Мужчина за рулем большегруза не успел среагировать на нарушителя и на полном ходу протаранил его.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал несовершеннолетний самокатчик. С травмами его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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