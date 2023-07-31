В Ростове водитель грузовика сбил 15-летнего самокатчика

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель грузовика сбил самокатчика. Авария случилась 30 июля на улице Лелюшенко.Предварительно 48-летний водитель грузовика «ДАФ» ехал в районе дома № 1. В какой-то момент на проезжую часть на электросамокате выехал 15-летний подросток. Мужчина за рулем большегруза не успел среагировать на нарушителя и на полном ходу протаранил его.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал несовершеннолетний самокатчик. С травмами его доставили в больницу.