В Ростове водитель «ГАЗели» сбил 17-летнего парня

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону водитель «ГАЗели» сбил на переходе 17-летнего парня. Авария произошла 22 августа на улице Берберовской, 9/2.Предварительно, 49-летний мужчина за рулем «ГАЗели» двигался по автодороге около 18:40. В какой-то момент он решил перебежать проезжую часть в неположенном месте. Водитель не зажал тормоз и сбил несовершеннолетнего.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП пострадал пешеход. С травмами его доставили в больницу.