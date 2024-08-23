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В Ростове водитель «ГАЗели» сбил 17-летнего парня

В Ростове водитель «ГАЗели» сбил 17-летнего парня
В Ростове-на-Дону водитель «ГАЗели» сбил на переходе 17-летнего парня. Авария произошла 22 августа на улице Берберовской, 9/2.

Предварительно, 49-летний мужчина за рулем «ГАЗели» двигался по автодороге около 18:40. В какой-то момент он решил перебежать проезжую часть в неположенном месте. Водитель не зажал тормоз и сбил несовершеннолетнего.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП пострадал пешеход. С травмами его доставили в больницу.
Фото: Rostov.ru
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