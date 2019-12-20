В Ростове водитель «БМВ» врезался в стойку для камеры фиксации нарушений



В Ростове-на-Дону водитель «БМВ» врезался в стойку для камеры фиксации нарушений на дороге. Авария случилась на проспекте Космонавтов утром 21 декабря.



По неизвестной причине водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением. Иномарка влетела в опору для камеры, которая предназначена для видеофиксации нарушений.



Очевидцы рассказали, что на место прибыли врачи. По предварительным данным, медпомощь понадобилась пассажирке иномарки.