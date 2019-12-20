Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель «БМВ» врезался в стойку для камеры фиксации нарушений

В Ростове водитель «БМВ» врезался в стойку для камеры фиксации нарушений
В Ростове-на-Дону водитель «БМВ» врезался в стойку для камеры фиксации нарушений на дороге. Авария случилась на проспекте Космонавтов утром 21 декабря.

По неизвестной причине водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением. Иномарка влетела в опору для камеры, которая предназначена для видеофиксации нарушений.

Очевидцы рассказали, что на место прибыли врачи. По предварительным данным, медпомощь понадобилась пассажирке иномарки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.