В Ростове водитель бетономешалки сбил человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону мужчина попал под колеса бетономешалки. Авария произошла утром 3 марта на Западном.Около 11:00 парень за рулем спецтехники ехал в сторону улицы Пескова по проспекту Стачки. В районе дома № 326/1 (пересечение с улицей Тернистой) на проезжую часть вышел пешеход. Водитель бетономешалки не успел вовремя остановиться и на полном ходу сбил человека.Удар был настолько мощным, что 43-летнего мужчину отбросило в сторону. В результате аварии он получил травмы.— Пострадавшего госпитализировали, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.