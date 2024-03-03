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В Ростове водитель бетономешалки сбил человека

В Ростове водитель бетономешалки сбил человека
В Ростове-на-Дону мужчина попал под колеса бетономешалки. Авария произошла утром 3 марта на Западном.

Около 11:00 парень за рулем спецтехники ехал в сторону улицы Пескова по проспекту Стачки. В районе дома № 326/1 (пересечение с улицей Тернистой) на проезжую часть вышел пешеход. Водитель бетономешалки не успел вовремя остановиться и на полном ходу сбил человека.

Удар был настолько мощным, что 43-летнего мужчину отбросило в сторону. В результате аварии он получил травмы.

— Пострадавшего госпитализировали, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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