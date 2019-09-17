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В Ростове во время урагана упавшее дерево придавило маленькую девочку

В Ростове во время урагана упавшее дерево придавило маленькую девочку
Дерево упало на ребёнка в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 18 сентября на улице Криворожской. Сейчас десятилетняя девочка находится в больнице.

В донской столице два дня бушевал шквалистый ветер, и лил дождь. Ураган повалил десятки деревьев в разных частях городах. Стволы падали на машины, обрушивались на детские площадки и дворы школ. К сожалению, жертвой одного из таких происшествий стала десятилетняя девочка. Она находилась недалеко от своего дома, когда на неё неожиданно упало дерево. С травмами костей таза, грудной клетки, плеча и болевым шоком четвероклассницу доставили в больницу.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева.

В некоторых районах Ростова после урагана творится настоящий хаос. Во дворах лежат поваленные деревья, упавшие ветки, валяются рекламные щиты. В районе «Ростов Арены» ветер оторвал большой футбольный мяч, который установили к чемпионату мира в 2018 году.

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