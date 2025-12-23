Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону произошёл пожар в многоквартирном доме 19-го века на улице Станиславского, 122. ЧП случилось 23 декабря.О возгорании сообщили очевидцы около 08:30. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание вещей жильцов на площади пять квадратных метров.Администрация Кировского района сообщила, что в результате пожара никто не пострадал и не погиб.Дом был построен в 1869 году. Несмотря на свой более чем столетний возраст, квартиры в нём сдаются посуточно. Здание не имеет статуса объекта культурного наследия.