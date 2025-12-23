Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону произошёл пожар в многоквартирном доме 19-го века

В Ростове-на-Дону произошёл пожар в многоквартирном доме 19-го века
В Ростове-на-Дону произошёл пожар в многоквартирном доме 19-го века на улице Станиславского, 122. ЧП случилось 23 декабря.

О возгорании сообщили очевидцы около 08:30. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание вещей жильцов на площади пять квадратных метров.

Администрация Кировского района сообщила, что в результате пожара никто не пострадал и не погиб.

Дом был построен в 1869 году. Несмотря на свой более чем столетний возраст, квартиры в нём сдаются посуточно. Здание не имеет статуса объекта культурного наследия.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.