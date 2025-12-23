ФК «Ростов» отозвал иск на 30 млн рублей к экс-спонсору

Фото: Donday

Футбольный клуб «Ростов» отозвал свой многомиллионный иск к Новороссийскому прокатному заводу (НПЗ), который ранее оказывал спонсорскую поддержку команде. Информация об этом появилась в материалах Арбитражного суда Херсонской области.В начале октября 2025 года ФК «Ростов» обратился в суд с требованием взыскать с НПЗ 30 миллионов рублей, ссылаясь на договор, заключенный тремя годами ранее. Помимо основной суммы долга, клуб также претендовал на возмещение расходов на государственную пошлину в размере 650 тысяч рублей.Однако, судебный процесс с самого начала пошел не по плану. Первоначально суд вернул исковое заявление из-за некорректного оформления документов об оплате госпошлины, предоставив клубу срок до 31 октября на устранение недочетов. Несмотря на несколько попыток исправить ситуацию, суд так и не принял заявление к рассмотрению.И, наконец, 5 декабря 2025 года от ФК «Ростов» поступило ходатайство об отзыве искового заявления, подписанное генеральным директором клуба. Причины такого резкого изменения позиции не разглашаются. В связи с отзывом иска ФК «Ростов» получит обратно из федерального бюджета уплаченную госпошлину в размере 661,9 тысячи рублей.