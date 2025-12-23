Заток холода и морозы до -17 градусов прогнозируют в Ростовской области уже этой ночью

Фото: Ростов ру.

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Ростовской области. В течение двух суток, 24 и 25 декабря, арктический холодный фронт принесёт морозы до −17 градусов. В ближайшие сутки температура снизится до −2…−7 градусов; в ясные периоды — до −12 . Ночью на 25 декабря в северных районах (Боковская, Вёшенская и др.) похолодает до -17 градусов. На юге — не ниже −6 градусов.К четвергу днем температура составит −7…−12 градусов на севере, −4…−10 – в остальных районах.Спасатели настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу соблюдать повышенную осторожность, особенно на дорогах.