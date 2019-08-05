В Ростове из-за урагана дерево упало на линию газопровода



В Ростове-на-Дону из-за урагана дерево упало на линию газопровода. Инцидент произошел 6 августа в Пролетарском районе города.



В одном из дворов дерево не выдержало резких порывов ветра и упало. При этом часть ствола и ветви оказались на линии газопровода. После происшествия жители расположенных поблизости домов забеспокоились, не произошла ли утечка газа.



На место прибыли сотрудники газовой службы. Они не подтвердили утечку. Позже дерево распилили и убрали.