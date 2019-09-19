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Упавшее дерево перекрыло проезд в Ростове на Сельмаше

Упавшее дерево перекрыло проезд в Ростове на Сельмаше
В Ростове-на-Дону крупное дерево упало на проезжую часть. Происшествие случилось на Сельмаше днём 22 сентября. Большой ствол перекрыл дорогу на улице Ильича. Об этом сообщили очевидцы.

Повезло, что поблизости не проходили люди. Также под деревом не было припарковано ни одной машины. Благодаря этому в результате инцидента никто не пострадал. За те дни, пока в Ростове бушует непогода, ветер повалил уже десятки деревьев.

Так, на днях жертвой такого происшествия стала десятилетняя девочка. Она получила тяжёлые травмы вследствие того, что её придавил большой ствол.

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