Фото: Дондей

Ростовскую область в конце рабочей недели накроет метель. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на севере и востоке донского региона.26 декабря в пятницу ожидаются снег и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 20-23 метров в секунду. При снегопаде и метели видимость может снизиться до 500–1 000 метров.На дорогах ожидаются гололедица и образование снежного наката.Днём 27 декабря температура воздуха составит до 0…-6 градусов.