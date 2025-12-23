Новости
Ростовскую область в конце рабочей недели накроет метель

Ростовскую область в конце рабочей недели накроет метель. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на севере и востоке донского региона.

26 декабря в пятницу ожидаются снег и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 20-23 метров в секунду. При снегопаде и метели видимость может снизиться до 500–1 000 метров.

На дорогах ожидаются гололедица и образование снежного наката.

Днём 27 декабря температура воздуха составит до 0…-6 градусов.
