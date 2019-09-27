В Ростове в тройном ДТП пострадал шестилетний ребенок
В Ростове-на-Дону произошло тройное ДТП. Авария случилась на улице Портовой 28 сентября около 9 часов.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» врезался в «Хендай Солярис», которым управлял 19-летний парень. После столкновения «Солярис» отбросило на иномарку «Субару».
В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Хендай Солярис». Травмы получили 41-летний мужчина и шестилетний ребенок. Людей госпитализировали.