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В Ростове в тройном ДТП пострадал шестилетний ребенок

В Ростове в тройном ДТП пострадал шестилетний ребенок
В Ростове-на-Дону произошло тройное ДТП. Авария случилась на улице Портовой 28 сентября около 9 часов.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» врезался в «Хендай Солярис», которым управлял 19-летний парень. После столкновения «Солярис» отбросило на иномарку «Субару».

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Хендай Солярис». Травмы получили 41-летний мужчина и шестилетний ребенок. Людей госпитализировали.

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