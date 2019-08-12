В Ростове тушат ландшафтный пожар в районе «МегаМага»



Пожар в районе «МегаМага» в Ростове тушат около часа. Происшествие случилось 14 августа на улице Пойменной.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось около 14 часов в районе дома № 1. Горит камыш в районе торгового центра «МегаМаг».



- На месте работают 32 человека, девять единиц техники. От МЧС задействованы 27 человек и восемь единиц техники, - прокомментировали в ведомстве.



Информация о пострадавших уточняется.