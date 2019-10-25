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Под Ростовом 53 человека тушат ландшафтный пожар: видео

Под Ростовом 53 человека тушат ландшафтный пожар: видео
На большой площади под Ростовом-на-Дону горит камыш. Возгорание произошло около полудня 28 октября в районе Аксайского моста.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, протяжённость пожара составляет один километр. В ликвидации огня участвуют 53 человека и 17 единиц техники, из них от МЧС — 38 человек и 11 единиц техники.

От места происшествия вверх поднимается чёрный едкий дым. Пока локализовать возгорание не удалось. Угрозы населённым пунктам нет.

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