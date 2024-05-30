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В Ростове спустя час потушили пожар на Сельмаше

В Ростове спустя час потушили пожар на Сельмаше
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Сельмаш потушили крупный пожар. Происшествие случилось 30 мая на улице Страны Советов, 42-г.

Пламя вспыхнуло около 12:30. В небо поднялся огромный столб дыма, который был виден из разных районов города. Перепуганные очевидцы вызвали спасателей. К тому моменту стихия охватила около 50 квадратных метров.

На место приехали пожарные на трех автоцистернах. Примерно за час огонь удалось потушить. В региональном ГУ МЧС не сообщали о пострадавших.
Фото: социальные сети
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