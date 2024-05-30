В Ростове спустя час потушили пожар на Сельмаше

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В Ростове-на-Дону в микрорайоне Сельмаш потушили крупный пожар. Происшествие случилось 30 мая на улице Страны Советов, 42-г.Пламя вспыхнуло около 12:30. В небо поднялся огромный столб дыма, который был виден из разных районов города. Перепуганные очевидцы вызвали спасателей. К тому моменту стихия охватила около 50 квадратных метров.На место приехали пожарные на трех автоцистернах. Примерно за час огонь удалось потушить. В региональном ГУ МЧС не сообщали о пострадавших.